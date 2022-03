कितना संभव है बच्चों में होने वाले कैंसर का इलाज, जानिए क्या कहते हैं जानकार

Cancer cases in children are not genetic : बच्चों में होने वाले कैंसर को लेकर एक भ्रम ये भी है कि ये कैंसर अनुवांशिक यानी जेनेटिक होते हैं, जबकि सच ये है कि कैंसर डीएनए में बदलाव के कारण होते हैं. लेकिन, बच्चों में होने वाले 90 प्रतिशत से ज्यादा कैंसर के मामले अनुवांशिक नहीं होते हैं और इसलिए ये कैंसर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंचते हैं.