Tips to avoid Dehydration: गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचाएंगे ये 3 ईजी टिप्स

How to avoid Dehydration in summer: गर्मी के मौसम (Summer) में चिलचिलाती धूप में घूमने से शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है. ऐसे में यदि आप पर्याप्त तरल पदार्थ जैसे पानी, जूस, छाछ आदि हेल्दी ड्रिंक्स का सेवन ना करें, तो आप डिहाइड्रेशन (Dehydration) के शिकार हो सकते हैं. गर्मी में सबसे ज्यादा लोगों को हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन की समस्या होती है. इन दोनों का समय पर इलाज ना किया जाए, तो यह व्यक्ति के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है. मार्च के महीने में ही अब दिन का तापमान 35 डिग्री रहने लगा है, ऐसे में जरा सी भी लापरवाही करना सेहत के लिए ठीक नहीं होगा. यदि आप डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. आइए जानते हैं किन टिप्स को फॉलो करके आप गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन (Tips to avoid Dehydration in summer) के शिकार होने से बच सकते हैं.

पिएं भरपूर पानी

यदि आपको डिहाइड्रेशन (Dehydration in summer) से बचना है, तो आप प्रतिदिन 3 लीटर पानी जरूर पिएं. हाइड्रेटेड रहने का सबसे आसान नियम है पानी पीना. एक वयस्क को प्रतिदिन 2-3 लीटर पानी पीने की सलाह एक्सपर्ट भी देते हैं. गर्मी में अधिक पसीना आने के कारण डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, जब आप पानी पीते हैं, तो इस समस्या से बचाव होता है. शरीर को सभी मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पानी की जरूरत होती है, ऐसे में कम पानी पीने से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है. इससे आप बेहोश भी हो सकते हैं.

पानी से भरपूर रसदार फलों का सेवन करें

यदि आप डिहाइड्रेशन से बचे रहना चाहते हैं, तो डाइट में अधिक से अधिक रसदार और पानी से भरपूर फलों को शामिल करें. गर्मी में मिलने वाले फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, अंगूर, संतरा आदि का सेवन करें. दिन की शुरुआत एक कटोरी ताजे फलों के सेवन से करें. इससे शरीर को कई पौष्टिक तत्व जैसे फाइबर, पानी, ऊर्जा, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिंस आदि की भी प्राप्ति होगी. गर्मी में इन फलों को खाकर आप सारा दिन एक्टिव और एनर्जी से भरपूर तो रहेंगे ही साथ ही शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी.

पिएं नींबू पानी

एक गिलास नींबू पानी या फिर किसी भी फल का जूस पीकर ही घर से बाहर निकलें. आप अपने साथ एक बॉटल में भी इन्हें रख सकते हैं. ध्यान रखें सर्द-गर्म से बचने के लिए कभी भी बाहर से आकर फ्रिज का ठंडा पानी या जूस ना पिएं. इससे आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, गला खराब हो सकता है. डिब्बा बंद जूस ना पिएं. घर का बना ताजा जूस पिएं.

