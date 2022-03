How To Avoid Food Poisoning This Summer : जब खाने में विषैले बैक्‍टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी आदि पनप जाते हैं, तो ये हमारे शरीर में भोजन के साथ प्रवेश करते हैं. इसके कुछ ही घंटे बाद उल्‍टी, दस्‍त, बुखार, पेट में दर्द की समस्‍या शुरू हो जाती है. इसे ही फूड पॉइजनिंग कहते हैं. ये समस्‍या गर्मियों में काफी देखने को मिलती है. फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए इन जरूरी बातों को ध्यान में रखें...