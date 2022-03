अगर अक्सर बनी रहती है थकान और कमजोरी तो अपनाएं ये 5 उपाय

Beat Fatigue and Weakness: सुबह जल्दी उठने (Early in the Morning) से लेकर रात में देर से सोने तक सुकून से बैठना मुश्किल हो गया हैं जिसकी वजह से ना तो शारीरिक आराम मिल पाता है और ना ही मानसिक. दिन भर काम करने के बाद जब आदमी घर आता है, तो अपने आपको बेहद थका हुआ महसूस करता है. थकान लगातार होने की वजह से शरीर कमजोर होने लगता है. और फिर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है.