Tips to Improve Digestion: पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए फॉलो करें ये 6 आसान उपाय

Tips to Improve Digestion: आप जो भी खाते हैं, वह सही से पचता (indigestion) नहीं है, तो इससे पूट फूलने, मतली, अपच, पेट में जलन, गैस की समस्या बढ़ सकती है. पेट साफ रहना स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी है. यदि भोजन सही से नहीं पचेगा, तो वह आंतों में कई दिनों तक रहेगा, पेट साफ नहीं होगा. इससे कब्ज की समस्या हो सकती है. ये सभी कई रोगों को जन्म दे सकते हैं. ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपका पाचन तंत्र (Digestive system) सही तरीके से काम करे. इसके लिए कुछ कारगर टिप्स (How to boost Digestive health) को जरूर आजमाकर देखें. पेट संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी.

पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के उपाय



कई बार डाइट में विटामिन सी और विटामिन डी की मात्रा कम शामिल करने से भी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है. ऐसे में आप उन चीजों का सेवन करें, जिनमें विटामिन सी, डी अधिक हों. विटामिन सी के लिए आप खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, कीवी, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं. विटामिन सी युक्त फूड्स के सेवन से पेट की सेहत दुरुस्त होने के साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है.

आप जो भी खाते हैं, उसे अच्छी तरह से चबा-चबाकर खाएं. कम से कम 15 से 20 बार भोजन को मुंह में जरूर चबाएं, उसके बाद ही पेट के अंदर लें. खाना को अधिक चबाने से लार एंजाइम को उत्तेजित करता है, जिससे पाचन शक्ति में सुधार होता है.

यदि आप प्रतिदिन 2-3 लीटर पानी नहीं पीते हैं, तो इससे भी पाचन तंत्र को किसी भी फूड को पचाने में समस्या आ सकती हैं. पानी पीने से पाचन तंत्र में सुधार होता है. सुबह उठकर आप 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिएं, पाचन शक्ति मजबूत होगी. जितना पानी पिएंगे शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी. यह शरीर से डिटॉक्स पदार्थों को बाहर निकलता है.

जितना हो सके अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर चीजों को शामिल करें. साबुत अनाज, फल, सब्जियां खूब खाएं. फाइबर आपके पाचन तंत्र में पानी को अवशोषित करता है, जिससे मल (Stool) ढीला होता है और आंतों से बाहर निकलने में आसानी होती है.

प्रतिदिन 20-30 मिनट एक्सरसाइज करने से भी पाचन तंत्र मजबूत (pachansakti ko badhane ke upay) होता है. आप कुछ पेट के एक्सरसाइज करना शुरू कर दें. इसके अलावा, रोज टहलें, जॉगिंग करें, इससे बाउल मूवमेंट्स सही रहता है, भोजन जल्दी पचता है, कब्ज की समस्या दूर होती है.

यदि आपको बाथरूम जाना है, लेकिन आप अपने काम के चक्कर में इसे टालते रहते हैं, तो ऐसा ना करें. इससे पाचन शक्ति और आंतों पर नेगेटिव असर पड़ता है. एक-दो दिन आप मल त्याग नहीं करेंगे, तो यह बड़ी आंतों में रहकर सख्त, टाइट हो जाएगा, जिससे कब्ज हो सकती है. कब्ज से कई अन्य समस्याएं होने की समस्या बढ़ सकती है. ऐसी ही कुछ छोटी-छोटी जीवनशैली में बदलाव लाकर आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं.

