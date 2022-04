घर से निकलने से पहले धूप और धूल से दो-दो हाथ की हो जाए तैयारी, जानें एक्सपर्ट के बताए टिप्स

How to take care of skin in summer : वैसे तो स्किन पर गर्मी की मार कई तरह से पड़ती है, लेकिन लंबे समय के बाद घर से बाहर निकल रहे लोगों में टैनिंग और सनबर्न की समस्याएं ज्यादा बढ़ने की आशंका रहती है. घर से बाहर निकलते समय डर्मेटोलॉजिस्ट के बताए इन टिप्स को जरूर ध्यान में रखें.