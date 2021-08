How To Get Rid Of Acidity Naturally: कई बार खाना खाते ही एसिडिटी (Acidity) की समस्‍या हमें परेशान करने लगती है. लेकिन अगर आप इस समस्‍या से छुटकारा चाहते हैं तो खानपान (Food) में बदलाव लाकर ऐसा कर सकते हैं. दरअसल पेट में एसिडिटी एक आम समस्या है. आमतौर पर एसिडिटी मसालेदार खाने और गतिहीन जीवन शैली के कारण हो सकती है. इसके लिए घरेलू उपाय (Home Remedies) काफी लाभाकारी माने जाते हैं. एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए अपने पाचन तंत्र को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है. अगर आप भी एसिडिटी से परेशान रहते हैं तो जीवनशैली में बदलाव लाकर आप इससे आराम पा सकते हैं. आइए जानते हैं कि एसिडिटी से छुटकारा पाने के क्‍या क्‍या उपाय हो सकते हैं.

1.कम मात्रा में खाएं

जब आप बहुत ज्‍यादा खाते हैं तो स्फिंक्टर पर अधिक दबाव पड़ता है और पाचनतंत्र में स्‍ट्रेस बढने से एसिड अन्न प्रणाली में ऊपर की ओर बहने लगती है. जिससे एसिडिटी की समस्‍या होने लगती है. ऐसे में एक बार में अधिक भोजन ना करें बल्कि थोड़ा थोड़ा खाएं.

2.कम करें कैफीन इनटेक

अगर आप अधिक मात्रा में कॉफी या चाय आदि पी रहे हैं तो इसका सेवन कम करें. ऐसा करने से एसिड रिफ्लक्स को कम करने में मदद मिलती है. दरअसल जब आप कॉफी पीते हैं तो आपके पेट में अधिक एसिड बनने लगते हैं और ये आपके एस्केगस में वापस आकर प्रवाहित हो सकते हैं. कॉफी में मौजूद कैफीन आपके एसोफेजियल स्फिंक्टर के काम को बाधित करता है.

3.सुपाच्‍य भोजन का करें सेवन

अगर आप सुपाच्‍य भोजन यानी जिसे आसानी से पचाया जा सकता है वैसे भोजन का सेवन करें. लेकिन अगर आप गरिष्‍ठ भोजन करेंगे तो ये आपके एसिड रिफ्लक्स को तेज कर सकते हैं. जिससे पाचन धीमा हो जाता है.

4.इलायची का करें सेवन

इलायची का सेवन अगर आप करते हैं तो इससे एसिडिटी नहीं बनती है. जब भी आपको एसिडिटी या पेट में जलन जैसा महसूस हो तो आप दो इलायची चबा लें . इस घरेलू नुस्‍खे से आप एसिडिटी से राहत पा सकते हैं.

5.तुलसी के पत्‍ते का सेवन

तुलसी का पत्‍ता भी एसिडिटी को दूर करने में काफी लाभदायक है. यह न केवल एसिडिटी दूर करता है यह मानसिक और कई शारीरिक रोगों को भी दूर रखता है. एसिडिटी से बचने के लिए आप इसका बना काढा भी गर्मागरम पी सकते हैं.

6.पुदीना का प्रयोग

पुदीना हमेशा से पाचन की समस्याओं के लिए फायदेमंद माना जाता रहा है. ऐसे में जब भी आप मसालेदार भोजन करें तो एसिडिटी से बचने के लिण्‍ पुदीने के पत्तों को चबाएं. आप नींबू पानी में पि‍सी हुई पुदीना और नमक मिलाकर पीएं आपको राहत मिलेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)