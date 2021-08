दांतों में कैविटी होने पर किस तरह से पाएं इससे निजात, जानें ये खास बात

Tips to Get Rid of Cavity: आज के दौर की लाइफ स्टाइल में दांतों में कैविटी (Cavity) यानी दांतों में कीड़े लगना आम समस्या हो गयी है. दरअसल जब तक दिक्कत बड़ी न हो जाये लोग ओरल हेल्थ (Oral health) पर ध्यान नहीं देते हैं. कैविटी होने की खास वजह है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो खाना खाने के बाद कुल्ला करना ज़रूरी नहीं समझते हैं. तो वहीं ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो रात में सोने से पहले मुंह की सफाई (Mouth cleaning) करने में आलस कर जाते हैं. इसका नतीजा ये होता है कि दांतों में कैविटी यानी कीड़े लगने की दिक्कत हो जाती है. आइये आज आपको बताते हैं कि दांतों में कैविटी होने पर किन घरेलू तरीकों को अपनाया जा सकता है.

नारियल तेल

कैविटी से निजात पाने के लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक चम्मच शुद्ध कोल्ड प्रेस्ड नारियल तेल लें और इस तेल को मुंह में रखें. अब इस तेल को लगभग दस मिनट तक मुंह के अंदर घुमाते रहें फिर कुल्ला कर दें. इसके बाद रोज़ाना की तरह ब्रश कर लें. अगर आप चाहें तो ब्रश करने के बाद फ्लॉस यानी दांतों के बीच पतले धागे की मदद से सफाई भी कर सकते हैं.

मुलेठी की जड़

मुलेठी की जड़ भी आप कैविटी से राहत पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप मुलेठी की जड़ का एक टुकड़ा लेकर इसका पाउडर बना लें. फिर इस पाउडर से सुबह शाम ब्रश करें और साफ़ पानी से कुल्ला कर लें.

नीम की दातून

नीम की दातून यानी नीम की टहनी का एक टुकड़ा लें और इसकी पत्तियां हटा दें, फिर इस टहनी को साफ़ पानी से धो लें. इसके बाद इस टहनी के ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा चबाकर नरम कर लें. जब ये हिस्सा नरम होकर ब्रश की तरह नज़र आने लगे, तो इसको अपने दांतों पर दस से पंद्रह मिनट तक मलते रहें. इसके बाद साफ़ पानी से कुल्ला कर लें.

लौंग का तेल

लौंग का तेल भी आप इस दिक्कत को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप रूई का एक फाहा लें और इस पर दो-तीन बूंद लौंग का तेल डालें. अब इस रुई के फाहे को उस दांत पर लगा लें जिसमें कैविटी है. इस प्रोसेस को रात में सोने से पहले करना बेहतर होगा. अगर आप चाहें तो तेल को दांतों पर मलकर भी कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं.

लहसुन

कैविटी की दिक्कत को दूर करने के लिए आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप चार-पांच लहसुन की कलियों को छीलकर पीस लें और बारीक पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को दांतों पर लगा कर दस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद साफ़ पानी से कुल्ला कर के ब्रश कर लें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)