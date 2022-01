Tips to Get Rid of Cough: भुनी हुई लौंग को शहद के साथ इस तरह मिलाकर खाएं, पुरानी खांसी भी हो जाएगी छूमंतर

Tips to Get Rid of Cough: लौंग का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर दांतों की कैविटी दूर करने तक लौंग काफी असरदार साबित होती है. वहीं लौंग (Clove) की तासीर गर्म होने के कारण सर्दियों में इसका जमकर इस्तेमाल किया जाता है. जहां लौंग सर्दी, जुकाम और कफ से राहत दिलाती है, वहीं लौंग खांसी (Cough) से छुटकारा पाने का रामबाण इलाज भी है. जी हां, आप लौंग और शहद के मिश्रण का इस्तेमाल (Uses) करके पुरानी से पुरानी खांसी से भी निजात पा सकते है.

सर्दियों के दस्तक देने के साथ ही जुकाम और खांसी की समस्या काफी आम हो जाती है. खासकर बुजुर्गों और दमा के मरीजों के लिए लगातार खांसी आना किसी आफत से कम नहीं होती है. लेकिन शहद के साथ लौंग का सेवन करके आप खांसी की समस्या को गुडबॉय कह सकते हैं.

कैसें करें इस्तेमाल

लौंग और शहद के मिश्रण को बनाने के लिए सबसे पहले 4 से 5 लौंग लें. अब इसे धीमी आंच पर भून लें. फिर भुनी हुई लौंग को पीस कर इसका पाउडर बना लें. इस पाउडर में एक चम्मच शहद मिलाएं. रोज सोने से पहले इस मिश्रण का सेवन करें. हर रोज इस नुस्खे को अपनाने से कुछ दिनों में आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी. यह मिश्रण गीली खांसी, सूखी खांसी, काली खांसी जैसी हर तरह की खांसी तो दूर करने में असरदार होगा. साथ ही गले की खराश, बंद नाक, जुकाम और सर्दी से भी राहत दिलाने में काफी कारगर साबित हो सकता है.

लौंग के अद्भुत गुण

जानकारों के अनुसार लौंग में अन्य चीजों की तुलना में भरपूर मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. इसके अलावा लौंग फेनोलिक, यूजेनॉल, गैलिक एसिड और यूजेनॉल एसीटेट का भी अच्छा सोर्स है. जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही फ्लू और वायरस से लड़ने में भी मदद करता है.वहीं लौंग में भरपूर मात्रा में फ्लेवोनोइड्स, हिड्रोक्सीबेन्जोइक एसिड, हिड्रोक्सीफेनिल प्रोपेन्स, कैफिक एसिड और क्वेरसेटिन जैसी चीजें पायी जाती हैं. जो खांसी से छुटकारा दिलाने में सहायक होती हैं.

लौंग के साथ शहद का तोलमेल होगा असरदार

लौंग के साथ ही शहद भी गुणों से भरपूर होता है. लौंग और शहद का मिक्चर इसके एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों में इजाफा करता है. अकसर जुकाम और कफ की परेशानी के कारण रात में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है. ऐसे में सोते समय शहद का सेवन काफी फायदेमंद हो सकता है. इसमें मौजूद डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सांस की नली को साफ करके बेहतर नींद लेने में मदद करता है. वहीं लौंग और शहद का तालमेल खांसी से राहत दिलाने में भी असरदार साबित हो सकता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)