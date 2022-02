Tips to Get Rid of Mucus: जुकाम के बाद सीने में जम गया हो बलगम तो इन तरीकों से पायें निजात

Tips to Get Rid of Mucus: सर्दी ( (Winter) के मौसम में खांसी-जुकाम होना बेहद आम बात है. जिसके बाद कुछ लोगों को सीने में बलगम (Mucus) जमने की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ जाती है. इस जकड़न की वजह से सांस लेने में दिक्कत का सामना भी कई बार करना पड़ता है. इससे निजात पाने के लिए लोग तरह-तरह की दवाओं की मदद लेते हैं लेकिन फिर भी आसानी से इससे निजात नहीं मिलती है. ऐसे में कफ (Phlegm) से निजात पाने के लिए कुछ घरेलू तरीकों को भी अपना सकते हैं.