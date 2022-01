Weight Loss Tips For Winter: सर्दियों में वजन कम करना होगा आसान, बस डाइट में करें ये मामूली बदलाव

Weight Loss Tips For Winter: सर्दियों के मौसम (Winter season) में हम अक्सर खाने के बारे में बेपरवाह (Careless) हो जाते हैं और तली-भुनी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं पर इससे हमारे वजन (Weight) में बढ़ोत्तरी भी हो सकती है. ऐसी चीजें, जो फैट से भरी होती हैं हमारे हृदय (Heart) को भी नुकसान पहुंचाती हैं. साथ ही ऐसी ही कुछ खाने वाली चीजें शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ा देती हैं. जिससे हमारे हृदय की समस्या और हमारा वजन भी बढ़ जाता है. इन सबके अलावा ऐसे फास्ट-फूड हमारी इम्यूनिटी को भी कमजोर करते हैं. इसलिये सर्दियों के दौरान हमें अपने खानपान की आदतों पर ख़ास ध्यान देना चाहिये. जिससे वजन के साथ सेहत को भी बेहतर बनाये रखा जा सके.

सर्दियों के समय कुछ टिप्स अपनाकर हम वजन बढ़ने की दिक्कत से बचे रह सकते हैं. ये उपाय और कुछ नहीं बस हमारी रोजमर्रा की जीवन-शैली से जुड़ी कुछ बातें यानी उसमें कुछ बदलाव ही हैं. आइये जानते हैं कि सर्दियों में बढ़ते हुए वजन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है.

सर्दियों में वजन कैसे कम करें (How to lose weight in winter season)

थोड़ा खायें पर हैल्दी खायें

सर्दियों के मौसम में शरीर को खाना पचाने में समय लगता है. इसलिये ध्यान रखने की जरूरत है कि इन दिनों में हम वही खायें जो आसानी से पच जाये. ज्यादा तले-भुने और डिब्बाबंद भोजन न करें. क्योंकि ज्यादा फैट वाली चीजें आपके वजन को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका अदा करती हैं. ये अक्सर अच्छे किस्म वाले फैट भी नहीं होते. इसलिये हृदय-रोगों और डायबिटीज़ में भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिये हमें ठंड के मौसम में ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिये जो विटामिन्स और मिनरल्स व दूसरे पोषक-तत्वों से भरपूर हैं. ताकि हमारी सेहत भी दुरुस्त रहे और वजन भी न बढ़ने पाये.

शरीर में पानी की कमी न होने दें

सर्दियों में हम अक्सर पानी पीना कम कर देते हैं. हालांकि, इस दौरान प्यास भी कम लगती है पर शरीर को हाइड्रेट रखने के लिये दिन में आठ से दस गिलास पानी पीना जरूरी होता है. ताकि सर्दियों के रूखे मौसम में शरीर में जरूरी नमी बरकरार रहे. साथ ही पानी पीने से हमारे शरीर के भीतर से तमाम घुलनशील टॉक्सिन्स यानी विषैले-तत्व निकल जायें. पानी पीते रहने से हमारा मेटाबोलिज्म भी दुरुस्त रहता है. इसके अलावा पानी पीते रहने से पेट भरा-भरा महसूस होता है और हमें उतनी भूख नहीं लगती. जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है. इसलिये वजन कम करने के लिहाज़ से हमें सर्दियों के दौरान भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिये.

गर्म सूप पियें

सर्दियों में गर्म सूप या शोरबे का अपना ही आनंद है पर इसका सेहत के लिहाज़ से भी बहुत फायदा है. सर्दियों में गर्मी का एहसास कराने के अलावा सूप से हमें बहुत से पोषक-तत्व भी मिल जाते हैं. इससे हमारा रक्त-संचार सुधरता है. सूप से हमें कई सारे एंटी-ऑक्सीडेन्ट्स और मिनरल्स आदि मिल जाते हैं. ये हमारा वजन नियंत्रित रखते हैं. इसलिये बढ़ते वजन को काबू में रखने के लिये सर्दियों के दौरान सूप का सेवन करते रहें.

अदरक वाली चाय

सर्दियों में अदरक वाली चाय की बात ही कुछ और होती है. टेस्टी होने के अलावा अदरक में कुछ ऐसे तत्व पाये जाते हैं जो हमारे शरीर में खून की गति बढ़ा देते हैं. ये हमारे शरीर से अतिरिक्त चर्बी की मात्रा भी कम करते हैं. इसलिये सर्दियों में अदरक की चाय लेते रहने से अन्य तमाम फायदों के अलावा वजन नियंत्रित रखने में भी काफी मदद मिलती है.

एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फल

सर्दी के मौसम में एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फल लेते रहने से न केवल आपकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहती है. बल्कि वजन भी नहीं बढ़ पाता है. बहुत सारे फल विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा फाइटोकेमिकल्स के लिये भी अच्छे स्रोत हैं. तले-भुने या फिर कोलेस्ट्रॉल वाले लजीज पकवानों की बजाय इन फलों को खाने की आदत डाल लें तो यह स्वस्थ जीवन-शैली की ओर एक बड़ा कदम होगा.