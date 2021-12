कड़ाके की सर्दी में अपने बेबी को ठंड से कैसे बचाएं, जानिए तरकीब

Tips to protect your baby from cold weather: कड़ाके की सर्दी का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है. नवजात शिशु को इस बेदर्द ठंड से बचाना किसी चुनौती से कम नहीं है. क्योंकि बच्चों के शरीर में फैट उतना विकसित नहीं होता जितना वयस्कों में होता. इस कारण बच्चों का शरीर ठंड को सहन करने में असमर्थ हो जाता है. वयस्कों की तुलना में बच्चों के शरीर से गर्मी भी बहुत जल्द निकल जाती है. ऐसे में बच्चों को कई लेयर में कपड़े पहनाने की जरूरत पड़ती है.