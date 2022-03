भरपूर नींद के बाद भी दिमाग रहता है थका-थका? इस तरह करें ब्रेन को 'रीचार्ज'

How to recharge your mind : दिनभर के काम और तनाव (Stress) के बाद कुछ घंटे मौज मस्‍ती और रिलैक्‍स करने के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है. दरअसल जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस करते हैं तो कई बार नकारात्‍मक भावनाएं भी दिमाग पर हावी होने लगती हैं. जिसकी वजह से मानसिक रूप से थकान होना सामान्‍य बात है. लेकिन अगर आप हर रोज खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. ऐसे में माइंड (Mind) को रीचार्ज (Recharge) करने के कुछ ऐसे उपायों को अपनाना जरूरी है जिसकी मदद से हम खुद को रीचार्ज कर सकें और खुश रहें.