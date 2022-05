सीपीआर की मदद से इमरजेंसी में बचा सकते हैं अपनों की ज़िंदगी, जरूर जान लें ये बातें

How to Save Life with CPR Technique : सीपीआर (CPR) एक तरह की मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें इंसान की सांस रुक जाने पर सांस वापस लाने तक या दिल की धड़कन सामान्य हो जाने तक छाती को दबाकर और मुंह से सांस देकर उसके हार्ट को दोबारा से एक्टिव किया जाता है. इससे शरीर में पहले से मौजूद खून संचारित होने लगता है.











