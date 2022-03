Summer Tips: गर्मी में रहेंगे बिल्कुल फिट और हेल्दी, बस ध्यान रखें ये बातें

Tips to Stay Healthy in Summer: मार्च का महीना और अभी से कड़क धूप ने सभी का हाल बेहाल कर दिया है. लगातार पारा ऊपर चढ़ रहा है. मौसम बदलता है, तो अपने साथ कई बीमारियां भी लाता है. गर्मी में भी त्वचा, आंखों, पेट संबंधित परेशानियां काफी बढ़ जाती हैं. दिन में चिलचिलाती धूप में घूमने-फिरने से हीट स्ट्रोक यानी लू लगने, डिहाइड्रेशन, सिरदर्द, स्किन टैन जैसी समस्याएं होती हैं. ऑफिस, स्कूल या फिर किसी जरूरी काम से हर किसी को घर से बाहर भी जाना है. ऐसे में जरा सी भी लापरवाही बरती, तो बीमार पड़ सकते हैं. चाहते हैं गर्मी में भी फिट और हेल्दी बने रहना, तो यहां बताए गए आसान तरीकों और टिप्स (How to Stay Healthy in Summer) को जरूर फॉलो करें.

गर्मी में स्वस्थ रहने के आसान उपाय

पिएं खूब पानी

गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है. ऐसे में पानी की कमी होने से आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं. डिहाइड्रेशन होने से आपको चक्कर, थकान, सिरदर्द जैसी समस्या हो सकती है. जरूरी है कि आप दिन भर पानी पिएं. तरल पदार्थों का सेवन बराबर करते रहें. इसमें नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, जूस का सेवन करें. ये सभी लिक्विड शरीर में पानी की कमी नहीं होने देंगे और आपको मिलेगी भरपूर एनर्जी.

अधिक तेल-मसालेदार भोजन ना करें

गर्मी में सबसे जरूरी है हेल्दी, न्यूट्रिशन और सादा घर का बना भोजन करना. अधिक तेल-मसाला वाली चीजों के सेवन से हाजमा खराब हो सकता है. इस मौसम में मिलने वाली हरी सब्जियों, फलों का सेवन जरूर करें. खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, आम आदि का सेवन जरूर करें. भोजन में हल्का तेल, मसाला डालें. लू, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आम पन्ना, सत्तू, बेल का शरबत, छाछ, लस्सी जरूर पिएं.

प्रतिदिन करें एक्सरसाइज

कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं. ऐसा ना करें. सुबह के समय जब ठंडी हवाएं बहती हैं, तो पार्क, गार्डन या फिर छत पर जाकर योग, मेडिटेशन जरूर करें. हल्के एक्सरसाइज करें ताकि शरीर में एनर्जी लेवल बनी रहे. कई बार गर्मी में सुस्ती सी महसूस होती है. एक्सरसाइज करेंगे, तो आलस, थकान, लो एनर्जी लेवल दूर होगी. तेज धूप में वॉकिंग, जॉगिंग, साइकलिंग करने से बचें.

बाहर से आते ही ना पिएं ठंडा पानी

कुछ लोग बाहर से आते ही फ्रिज में रखा बॉटल का पानी पी जाते हैं. इससे आपको सर्द-गर्म लग सकता है. गला खराब, सर्दी-जुकाम होने की सबसे बड़ी वजह है धूप से आकर ठंडा पानी का सेवन करना. पहले एक गिलास सादा पानी पिएं, बाद में एनर्जी ड्रिंक, जूस, छाछ, नारियल पानी पी सकते हैं.

कपड़े जरूर बदलें

धूप में घूमने से कपड़ों में पसीना लग जाता है. घर आकर कपड़ा जरूर बदलें. पसीना लगा कपड़ा पहने रहने से त्वचा पर बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे स्किन संबंधित समस्याएं जैसे घमौरी, फोड़े-फुंसी, रैशेज हो सकती हैं.

