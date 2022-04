How to use Ear Drop And Nasal Spray : आमतौर पर जब कान में किसी तरह की समस्‍या होती है या नाक बंद हो जाता है, तो हम दवा की दुकान से सबसे पहले ईयर ड्रॉप और नेजल स्‍प्रे खरीदते हैं. इनका इस्‍तेमाल करते हैं. इनकी मदद से कान और नाक की ज्‍यादातर समस्‍याएं आसानी से दूर हो जाती हैं. नाक और साइनस क्षेत्र की ज्‍यादातर समस्याओं के इलाज के लिए डॉक्‍टर भी ऐसी ही दवाओं को खरीदने और इस्‍तेमाल करने की सलाह देते हैं. नेजल स्प्रे ओवर-द-काउंटर (over the counter) या प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के रूप में भी उपलब्ध हैं. ऐसे में हम नेजल स्‍प्रे और ईयर ड्रॉप्‍स का इस्‍तेमाल तो करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में इनका सही उपयोग और रखने के तरीके में छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं. मेडिसर्कल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस वजह से ये प्रभावशाली तरीके से काम नहीं करता और जल्‍दी खराब भी हो जाते हैं. जानते हैं नेजल स्‍प्रे और ईयर ड्रॉप्‍स का कैसे सही तरीके से इस्‍तेमाल किया जाए और इसके स्‍टोरेज में किन बातों का ध्‍यान रखें.

नेज़ल ड्रॉप के इस्तेमाल करने का सही तरीका-सबसे पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से धो लें और इसके बाद ही नोज ड्रॉप हाथ में लें.-अब लेबल पर लिखे निर्देशों को अच्‍छी तरह से पढ़ें.-अब अपनी नाक से धीरे से हवा को बाहर की तरफ फेकें.-पहले बैठ जाएं और अपने सिर को पीछे की ओर झुकाकर रखें. आप चाहें तो आप कंधे के नीचे एक तकिया रखकर लेट सकते हैं.-अब नाक में लगभग 1 सेमी अंदर की तरफ एप्‍लीकेटर को डालें.ध्‍यान रहे कि नाक के छेदों के किनारों को ना छुएं. -अब नाक में ड्रॉपर की मदद से कुछ बूंदों को डालें.-कुछ देर तक इसी स्थिति में सिर का उठाकर रखें जिससे दवा नाक के अंदर फैल जाए.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

इसे भी पढ़ें: जानिए बुखार में क्यों बढ़ जाता है हमारे शरीर का तापमान

नोजल स्‍प्रे को इस तरह करें स्‍टोर-नोजल स्‍प्रे को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर ही स्टोर करें.-इन दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें.-एक्सपायरी डेट चेक करें और अगर डेट निकल गई है तो इसे फेंक दें.

ईयर ड्रॉप्स के इस्तेमाल करने का सही तरीका-ईयर ड्रॉप्स के इस्‍तेमाल से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्‍छी तरह से धो लें.-अब लेबल पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें.-इसके बाद सील को तोड़ें.-दवा का उपयोग करने से पहले बोतल को हिलाएं जरूर.-अब अपने सिर को इस तरह झुकाएं कि कान ऊपर की ओर हो.-बाहरी कान के फ्लैप को पीछे और ऊपर की ओर दबाकर पकड़ें.-कान में बूंदों की दो बूंद डालें.-ध्‍यान रहे कि ड्रॉपर से कान छूए नहीं.-कुछ मिनट तक इसी पोजीशन में बैठे या लेटे रहें.

इसे भी पढ़ें: जानिए बुखार में क्यों बढ़ जाता है हमारे शरीर का तापमान

ईयर ड्रॉप्स का इस तरह करें स्‍टोरेज-ईयर ड्रॉप को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें.-कुछ ईयरड्रॉप्स को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने का निर्देश दिया जाता है. -लेबल में लिखे निदेश के अनुसार ही स्‍टोर करें-इन दवाओं को बच्‍चों की पहुंच से दूर रहें.-एक्सपायरी दवाओं को तुरंत फेंक दें.