खराब मूड भी हो सकता है अर्ली एजिंग के लिए जिम्मेदार, बेहतर स्किन के लिए खुलकर हंसना है जरूरी

How Your Mood Can Harm Your Skin: जब हमारा मूड (Mood) खराब होता है या हम गुस्‍से या डिप्रेशन जैसे इमोशन (Emotion) से गुजरते रहते हैं तो शरीर में कई तरह के कैमिकल्‍स बनते हैं. ये कैमिकल्‍स स्किन (Skin) को हील करने से रोकते है, ब्‍लड फ्लो को प्रभावित करते हैं, स्किन सेल्‍स को कमजोर बनाते हैं, यहां तक कि कॉलेजन के प्रोडक्‍शन को डिस्‍टर्ब करते हैं. इन सब वजहों से स्किन को काफी नुकसान होता है और चेहरे पर अर्ली एजिंग (Early Aging) के लक्षण नजर आने लगते हैं.