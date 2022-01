मूड खराब हो तो वो काम करें जिसमें आप माहिर हैं, उदासी हो जाएगी दूर - स्टडी

best way to fix a sad mood: ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी (Ohio State University) की ताजा स्टडी में उदासी से घिरे लोगों को रिसर्चर्स ने सुझाव दिया है कि वो अपनी मनोदशा (mood) को बेहतर करने के लिए एक विधि (Method) का प्रयोग करें. इसके तहत रिसर्चर्स ने उनसे उनकी बेस्ट स्किल्स (best skill) यानी सर्वश्रेष्ठ कौशल का प्रयोग करने के लिए कहा. यानी जिस काम में वे पारंगत (well-versed) हों, उदासी के समय उन्हें वो काम करना है. स्टडी के अनुसार, ऐसे प्रतिभागी उन प्रतिभागियों की तुलना में उदासी से जल्द उबर सके, जिन्हें ऐसा काम करने को कहा गया था जिसमें वो कमजोर थे.