Tips to Better Sleep: इन आसान ट्रिक्स को अपनाएंगे, तो रात में आएगी मजे की नींद

Tips to Sleep Better at Night: रात में अच्छी नींद अच्छी सेहत की निशानी है, लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकांश लोग रात में अच्छी नींद नहीं आने की समस्या से जूझ रहे हैं. अच्छी नींद नहीं आने के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पर्याप्त तरीक से नींद लाने के लिए विज्ञान द्वारा प्रमाणित कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाने से नींद की गुणवत्ता और नींद की अवधि दोनों में सुधार किया जा सकता है. यहां इन उपायों को जानकर आप भी इसे आजमा सकते हैं.