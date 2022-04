50 साल से कम उम्र के 75% लोगों में कार्डियक अरेस्ट का रिस्क, हार्ट डिजीज से बचना है तो दूर करें ये 5 भ्रम

Know the illusions related to heart attack: एक स्टडी में पाया गया है कि भारत में 50 साल से कम उम्र की लगभग 75% आबादी को कार्डियक अरेस्ट और हार्ट संबंधित समस्याएं होने की आशंका है. महत्वपूर्ण बात ये है कि हार्ट संबंधी रोग और स्ट्रोक के 80% मामलों को रोका जा सकता है.