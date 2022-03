सांस की बदबू दूर करना चाहते हैं तो खाने की इन चीजों से बना लें डिस्टेंस

Do not eat these things to stop bad breath : सांस की बदबू के लिए मेडिकल भाषा का एक शब्द है जिसका नाम ‘हैलिटोसिस (halitosis)’ है. असल में दांतों की अच्छी हेल्थ फ्रेश ब्रीथ लेने में आपकी मदद कर सकती है. सांस की बदबू (bad breath) हेल्थ से जुड़े कई कारणों से होती है. जैसे मुंह का सूखापन, मसूड़ों की बीमारी, साइनस और स्मोकिंग की वजह से भी सांस की बदबू परेशान करती है. आइए जानते हैं कि सांस की बदबू क्यों आती है और उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं.