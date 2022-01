खाने में 10-12 घंटे का गैप रखना शरीर के लिए फायदेमंद, गंभीर बीमारियां रहेंगी दूर - स्टडी

Intermittent fasting will keep you away from serious diseases : अगर आप 24 में से तकरीबन 12-14 घंटे खाने से दूरी बनाए रखें तो यह आपके शरीर को कई गंभीर बीमारियों से दूर रख सकता है. एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग (intermittent fasting) महिलाओं को सिर्फ वजन घटाने ही नहीं, बल्कि उनके शरीर का डायबिटीज और बीपी जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाव करती है. लंबे गैप के बाद खाना खाने से उसे पचने के लिए पर्याप्त समय भी मिलता है.