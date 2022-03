Is liver Detox Possible: क्या लिवर को डिटॉक्स किया जा सकता है? एक्सपर्ट से जानें हेल्दी लिवर के टिप्स

Is liver Detox Possible: लिवर (Liver) हमारे शरीर का बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है. यह कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य करता है. खाना पचाने से लेकर शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. प्रोटीन और पित्त बनाता है. खून साफ करता है. हालांकि, आज लोगों की जीवनशैली (Lifestyle) और खानपान की आदतें (Eating Habits) इतनी खराब होती जा रही हैं, जिससे लिवर संबंधित समस्याएं (Liver diseases) काफी बढ़ गई हैं. लोगों में आज सबसे ज्यादा फैटी लिवर (Fatty liver) की समस्या देखी जा रही है. लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आजकल लिवर डिटॉक्स (Liver Detox) का चलन बढ़ गया है. क्या वाकई लिवर को डिटॉक्स (Liver Detox) करने की जरूरत होती है. यदि हां, तो किस तरह से लिवर डिटॉक्स (Detoxing Your Liver) कर सकते हैं और शरीर के इस महत्वपूर्ण अंग को स्वस्थ और निरोग रखने के उपाय क्या हैं, जानें एक्सपर्ट से…

इसे भी पढ़ें: फैटी लिवर हो सकता है ठीक, अपनाएं ये डाइट और लाइफस्टाइल

लिवर डिटॉक्स क्या है

सर गंगा राम हॉस्पिटल (नई दिल्ली) के गैस्ट्रोएन्टरोलॉजिस्ट डॉ. पीयूष रंजन कहते हैं कि लिवर डिटॉक्स जैसी कोई चीज नहीं होती है. डिटॉक्स (Detox) एक मार्केटिंग शब्द है, ऐसा कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है. जब तक कोई टॉक्सिसिटी (toxicity) नहीं होगी, तब तक आपको किसी भी अंग को डिटॉक्स करने की जरूरत ही नहीं होगी. यह उन लोगों के लिए जरूरी होता है, जो बहुत ज्यादा एल्कोहल का सेवन करते हैं. यदि आप एल्कोहल, हाई फैटी फूड्स, अनहेल्दी चीजों का सेवन, खराब जीवनशैली नहीं अपनाते हैं, तब आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपका लिवर स्वस्थ रहेगा.

लिवर का मुख्य काम

डॉ. पियूष कहते हैं कि लिवर में गंदगी नहीं जमा होती है, इसका खुद का काम होता है डिटॉक्सिफाई करना. आप जो भी खाते हैं या जो भी आंतों में एब्जॉर्ब होता है, वह सबसे पहले लिवर के जरिए ही पास होता है. लिवर खुद ही कई नेचुरल मेकैनिज्म से लैस होता है, जिससे सारी चीजें लिवर से बाहर निकलती हैं और लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं. कहने का मतलब है कि लिवर में इन चीजों के कारण गंदगी नहीं बल्कि फैट जमा होती है. इससे ही फैटी लिवर होता है. वजन कम करने वाले डाइट को फॉलो करें. हाई कैलोरी, पिज्जा, बर्गर आदि का सेवन ना करें. आपका लिवर स्वस्थ रहेगा.

इसे भी पढ़ें: क्या है लिवर डिटॉक्स, क्या ये सच में आपके लिवर को फायदा पहुंचाता है?

बढ़ रही है फैटी लिवर की समस्या

डॉ. पीयूष रंजन आगे बताते हैं कि फैटी लिवर (Fatty Liver) की समस्या आजकल काफी बढ़ रही है. इसी वजह से लिवर संबंधित अन्य समस्याएं जैसे लिवर सिरोसिस आदि भी होती हैं. दो तरह का फैटी लिवर होता है, एल्कोहॉलिक और नॉनएल्कोहॉलिक फैटी लिवर. जब कोई पुरुष प्रत्येक सप्ताह 21 ड्रिंक और महिला 14 ड्रिंक से भी अधिक लेते हैं, तो लिवर में फैट होने की स्थिति में ये एल्कोहॉलिक फैटी लिवर कहलाता है. नॉनएल्कोहॉलिक फैटी लिवर मोटापा, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कोलेस्ट्रॉल, शारीरिक गतिविधियों में कमी, एक्सरसाइज ना करने आदि से हो सकता है.

फैटी लिवर से बचने के उपाय

यदि आप 5 से 10 प्रतिशत मोटापा कम करते हैं, तो लिवर से फैट कम होता है. अपने आइडियल बॉडी वेट से 750 कैलोरी कम डाइट प्रत्येक दिन लेने से लिवर से फैट रिमूव होता है. कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें. लिवर से फैट, इंफ्लेमेशन कम करने के ये उपाय वैज्ञानिक तरीके से साबित किए जा चुके हैं. फैटी लिवर से बचने के लिए डायबिटीज को कंट्रोल रखना होगा, एल्कोहल का सेवन बंद करना होगा.

हेल्दी लिवर के उपाय