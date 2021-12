डायबिटीज मरीजों को कद्दू खाना चाहिए या नहीं, जानिए सच्चाई

is pumpkin beneficial for diabetic patient? कद्दू (Pumpkin) में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो संपूर्ण स्वास्थ्य (Overall health) के लिए बेहतर माना जाता है. 120 ग्राम कद्दू में 2 ग्राम प्रोटीन, 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम फाइबर, 4 ग्राम शुगर मौजूद होता है. इसके अलावा कद्दू में कैल्शियम, आइरन, विटामिन सी और प्रोविटामिन ए भी पाया जाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि कद्दू में सिर्फ 50 कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है. कद्दू में फैट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है. इसलिए यह हार्ट की हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही लेकिन क्या यह डायबिटीज मरीजों के लिए भी बेहतर काम करता है.