कैंसर के इलाज में पोषण पर ध्यान देना भी जरूरी, साइड इफेक्ट से होती है कई समस्याएं - स्टडी

How Cancer Treatment Affects Nutrition : जानलेवा बीमारी कैंसर (Cancer) का इलाज होना ही पर्याप्त नहीं होता है, इसके इलाज के बहुत से साइड इफेक्ट्स (Side Effects) भी होते हैं. इसी संदर्भ में रिसर्चर्स ने पाया है कि कैंसर मरीजों को इलाज के साइड इफेक्ट्स से अक्सर पोषण संबंधी समस्याएं (nutritional problems) होती हैं. इसमें स्वाद (Taste), गंध (Smell) और भूख (Appetite) में कमी, मिचली (Nausea) और डायरिया होने के साथ ही, खाते समय दर्द जैसी परेशानियां शामिल हैं. इसलिए इसके बेहतर प्रबंधन की जरूरत है, ताकि रोगियों की लाइफस्टाइल में सुधार लाने के साथ ही इलाज को भी प्रभावी बनाया जा सके. ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ प्रोफेशन (Drexel University’s College of Nursing and Health Profession) के रिसर्चर्स के नेतृत्व में की गई स्टडी में कैंसर मरीजों और उनकी देखभाल करने वाले लोगों के अनुभवों का विश्लेषण किया गया. इसमें इलाज के साइड इफेक्ट, उनसे निपटने के तौर-तरीकों और मरीजों की खाने के इंट्र्स्ट और बिहेवियर की स्टडी की गई. इस स्टडी का निष्कर्ष ‘न्यूट्रिएंट्स (Nutrients)’ नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है.

इससे संबधित सर्वे में इलाज करा रहे कैंसर रोगियों और उनकी देखभाल करने वालों से इलाज के साइड इफेक्ट संबंधी जानकारियां इंटरव्यू और रिपोर्टिंग से जुटाई गईं. इस सर्वे में उनसे इलाज के साइड इफैक्ट, जिसमें रोगियों के खाने-पीने, खाना पकाने और उनकी पसंद-नासपंद कितनी बदली या प्रभावित हुई उसके बारे में पूछा गया.

क्या कहते हैं जानकार

ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ प्रोफेशन के प्रोफेसर और इस स्टडी की को-पब्लिशर डॉ.ब्रैंडी-जोए मिलिरोन (Dr. Brandy-Joe Milliron) ने बताया कि भोजन और पोषण के प्रभाव को देखते हुए हमारा निष्कर्ष है कि क्या खाएं और क्या न खाएं जैसी पारंपरिक बातों से आगे बढ़कर अब ये जानना ज्यादा जरूरी है कि रोगियों और उनकी देखभाल करने वालों का अनुभव जानें.

इस स्टडी के को-ऑथर डॉ जोनाथन डेउट्च (Dr. Jonathan Deutsch) ने बताया कि रोगियों और उनकी देखभाल करने वाले स्वजन से इलाज के साइड इफेक्ट की जानकारी लेने से इलाज में सुधार, साइड इफेक्ट में कमी लाने की कोशिश और फिर रोगी की देखभाल की रणनीति में उपयुक्त बदलाव लाने, जैसे अवसर मिल सकते हैं. उनके मुताबिक यदि रोगी और उनकी देभाल करने वाले इलाज के साइड इफेक्ट से पहले वाकिफ हो जाएं, तो उसका प्रबंधन करने में आसानी होगी. इससे पोषण में सुधार के साथ इलाज का असर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. इसलिए कैंसर पीड़ितों में इलाज के साइड इफेक्ट को कम करने या कम करने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप और देखभाल करने वालों की तैयारी और साइड इफेक्ट के समाधान की क्षमता बढ़ाने के तरीके जानने की आवश्यकता है और इसकी आगे पड़ताल की जानी चाहिए.

रिसर्चर्स ने इस बात का उल्लेख किया है कि रोगियों की देखभाल करने वाले लोगों की जिम्मेदारियों को देखते हुए, उन्हें स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा इलाज के साइड इफेक्ट को कम करने के प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरत है. इससे रोगियों की देखभाल करने वाले लॉन्ग टर्म में न्यूट्रीशन (पोषण) का बेहतर ख्याल रखकर रोगी को बेहतर जीवन दे सकते हैं. लेकिन पोषण को लेकर भविष्य में और स्टडी की जरूरत है ताकि रोगियों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा किया जा सके.