दिवाली के बाद अपने फेफड़ों को ऐसे रखें हेल्दी, अपनाएं ये टिप्स

How To keep Your Lungs Healthy: दिवाली पर पटाखे चलाने से बहुत अधिक प्रदूषण होता है. यह अस्थमा और सांस संबंधी अन्य समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए समस्या पैदा कर सकता है. पटाखों से निकलने वाला जहरीला धुआं कोविड से संक्रमित लोगों या इसकी चपेट में आने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ा सकता है. ऐसे में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार दिवाली पर निकने वाले विषाक्त धुएं से सबसे ज्यादा फेफड़ों पर असर होता है. फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूर है ताकि सांस संबंधी बीमारियों से बचा जा सके. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो जरूरी बातें.

दिवाली के बाद फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है

-घर के अंदर दीये और मोमबत्ती लगाने से प्रदूषण फैलता है. ऐसे में आप घर के अंदर के प्रदूषण से बचने के लिए इंडोर प्लांट्स की मदद लें. दिवाली के बाद घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडोर प्लांट्स लगाएं और प्रदूषण को कम करें. घर के अंदर एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करें.

-दिवाली के बाद बाहर निकलने से वाले अनिवार्य रूप से मास्क जरूर पहनें. मास्क पहनने से आप वायरस तो बचेंगे ही साथ ही प्रदूषण से भी आसानी से बच सकेंगे.

-अगर आपको बाहर धुएं से सफोकेशन होती है तो घर के अंदर ही रहें. घर क अंदर पंखे चलाकर रखें ताकि सही मात्रा में हवा मिलती रहे और साफ हवा घर के अंदर घुस सके.

-घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल जरूर करें. एयर प्यूरीफायर घर के अंदर की हवा से प्रदूषकों, विषाक्त पदार्थों और एलर्जी को फिल्टर करते हैं.

-सांस संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों को अपनी आपातकालीन दवाएं, नेब्युलाइज़र और अन्य चिकित्सा किट संभालकर रखनी चाहिए. आप अपनी दवा समय पर लेते रहें.

-यदि आप अस्थमा के रोगी हैं या सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, तो अपने साथ एक बचाव इनहेलर जरूर रखें.

-भरपूर फल और सब्जियों से युक्त पौष्टिक भोजन का सेवन करें. यह आपके स्वास्थ्य में सुधार करता है.

-हाइड्रेटेड रहने और हाइपरएसिडिटी को रोकने के लिए खूब पानी पिएं.

-लगातार खांसी, घरघराहट या सांस फूलने से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए और परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आने से बचना चाहिए.