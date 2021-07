कभी पी है मेथी की चाय? वजन घटाने के लिए बहुत है फायदेमंद

Know How Methi Tea Help In Weight Loss And Diabetes: आम तौर पर वजन कम (Weight Loss) करने के लिए लोग डाइटिंग करते हैं और वर्कआउट करते हैं. लेकिन कुछ और भी तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं. जी हां, कोरोना महामारी के दौरान घर पर बैठे बैठे लोग बढते वजन से परेशान हैं और जॉगिंग, वर्कआउट या जिम ना जा पाने की वजह से घर पर डाइटिंग से काम चला रहे हैं. हेल्दी और फिट रहने के लिए दरअसल इसके अलावा भी कई तरीके हैं जिन्‍हें आप अपनाकर अपना वजन कम कर सकते हैं. इसके लिए आपको केवल अपने किचन तक जाना होगा. यहां हम आपको एक ऐसा ही उपाय बता रहे हैं जिसकी मदद से आप अपना वजन कम कर सकते हैं वो भी बिना मेहनत किए. हम बात कर रहे हैं मेथी की चाय (Methi Tea) की. दरअसल मेथी एक ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल आप वजन घटाने और डायबिटीज के जोखिम को कम करने के लिए कर सकते हैं. अगर आप इस मेथी की चाय को रोज पीते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको अंतर नजर आने लगेगा.

मेथी क्‍यों है फायदेमंद

मेथी के बीज में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो शुगर लेवल को मेंटेन करने में सक्षम होता है. ये आपकी शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ने से रोकता है. ऐसे में जब आप रेगुलर चाय या कॉफी के बदले मेंथी की चाय पीते हैं तो यह मोटापा और डायबिटीज जैसी हेल्‍थ प्रोब्‍लम को कंट्रोल करने में मदद करता है. मेथी के दाने में प्राकृतिक एंटासिड गुण होते हैं जो मेटाबॉलिक को बढ़ाने में सहायक हैं.

मेंथी की चाय के फायदे

-मेथी की चाय मेटाबॉलिक रेट को बढाने के साथ साथ वजन घटाने में मदद करती है.

-मेथी की चाय पीने से हार्ट बर्न, एसिडिटी और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है.

-मेथी में एंटासिड होते हैं जो शरीर में एसिड रिफ्लेक्स की तरह काम करता है.

-पेट के अल्सर से भी छुटकारा दिलाता है.

-इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो कब्ज से राहत दिलाता है.

-मेथी की चाय पीने से पथरी की समस्या को दूर रखने में मदद करता है.

ऐसे बनाएं मेथी की चाय

मेथी दाने को मिक्‍सी में डालकर अच्‍छी तरह से पाउडर बना लें. जब भी चाय पीने का मन करे तो गैस पर एक कप पानी चढाएं और गर्म होने पर इसमें एक चम्मच मेथी का पाउडर लें. उबाल आने पर गैस बंद करें और इसे छानकर कप में रखें. इसमें शहद या नींबू मिला सकते हैं. आप चाहे तुलसी की पत्तियों के साथ भी इसे उबालकर पी सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)