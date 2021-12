व्हे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो जानिए इसके फायदे और साइड इफेक्ट

benefits and side effects of whey protein: जो लोग हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, वे अमूमन व्हे प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं. इससे मसल्स में प्रोटीन का सिंथेसिस अच्छा होता है. जिनके मसल्स का ग्रोथ सही से नहीं होता, उनका ग्रोथ बढ़ जाता है. सीधे शब्दों में कहें तो व्हे प्रोटीन मसल्स के ग्रोथ में सहायक है.हालांकि व्हे प्रोटीन के कई और फायदे भी हैं. दूध में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं. कैसीन और व्हे (casein and whey). व्हे प्रोटीन को दूध में कैसीन से अलग किया जा सकता है.चीज के साथ जो बायप्रोडक्ट निकलता है वही व्हे प्रोटीन है. इसे मट्ठा भी कहा जाता है.