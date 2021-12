किन कारणों से होती है पेशाब करते समय जलन, जानिए कारण और निदान

Causes of painful urination or dysuria: पेशाब (urination)करते समय जलन (burn or pain) एक आम समस्या है लेकिन इसे नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं है. मेडिकल भाषा में इसे इसे डिस्यूरिया (Dysuria) कहते हैं. इस स्थिति में कभी-कभी पेशाब के रास्ते में जलन के साथ-साथ तेज दर्द भी होने लगता है.स्थिति गंभीर हो जाने के बाद पेशाब करते समय ऐसा लगता है कि आग बाहर निकल रही है. बहुत भारीपन का भी एहसास होता है. अधिकांश मामलों में पेशाब में जलन बहुत बड़ी परेशानी नहीं देती लेकिन इसे ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज खतरे से खाली नहीं है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि पेशाब में जलन होती क्यों है.