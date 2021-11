क्या आप एसिडिटी और गैस में अंतर जानते हैं, इस तरह पाएं इनसे छुटकारा

differences between gas and acidity: गैस और एसिडिटी (gas and acidity) दोनों पाचन संबंधी समस्याएं हैं. इनसे अक्सर लोगों को शर्मिंगदी उठानी पड़ती है. हालांकि दोनों सामान्य प्रक्रियाएं हैं. आमतौर पर लोग गैस और एसिडिटी को एक ही मान लेते हैं लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है. जब हम खाना खाते हैं, तो पेट में भोजन का अवशोषण होता है. यानी उससे पोषक तत्वों को शरीर के लिए निकाला जाता है. इस प्रक्रिया में कई तरह के एसिड बनते हैं. कभी-कभी यह एसिड एसोफेगस में उपर की ओर उठने लगता है. यही एसिडिटी है. अधिक पढ़ें ...