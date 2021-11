Health benefits of fenugreek: सर्दी में स्किन और डाइजेशन के लिए बेहद फायदेमंद है मेथी

Health benefits of fenugreek for skin and digestion: मेथी (fenugreek) का कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है. इसके पौधे से सब्जी बनाई जाती है जबकि इसके बीज से कई तरह के इलाज किए जाते हैं. स्किन के लिए मेथी बहुत फायदेमंद है. कई ब्यूटी प्रोडक्ट में मेथी का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा मेथी में आइरन, मैंग्नीज, मैग्नीशियम आदि भी पाए जाते हैं. चूंकि मेथी की तासीर गर्म होती है, इसलिए मेथी का इस्तेमाल सर्दी में ज्यादा किया जाता है.