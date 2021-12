कच्चे प्याज में नींबू मिलाकर खाने की सलाह यूं ही नहीं दी जाती, इसके हैं कई फायदे

Health benefits of onion with lemon: अपने देश में प्याज का इतना महत्व है कि इसके लिए सरकारें तक गिर जाती हैं. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक प्याज ऐसी चीज है, जिसे रोजाना डाइट में शामिल करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है. अगर प्याज के साथ नींबू को मिला दिया जाए तो इसका फायदा दोगुना हो जाता है. प्याज में एलिसिन (allicin ) जैसे सल्फर कम्पाउंड पाया जाता, जो शरीर के लिए फायदेमंद है. प्याज को फाइबर का पावरहाउस (Powerhouse of Fiber) भी कहा जाता है. वेट लॉस के लिए प्याज को फायदेमंद माना जाता है.