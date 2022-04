जानिए क्या है 'ड्राई आईज' के लक्षण और कोविड से इसका क्या है लिंक

Dry Eyes unusual sign of COVID-19 : हाल ही में रिसर्चर्स ने कोरोनावायरस से संक्रमित लगभग 20% लोगों में एक नए संकेत की खोज की है, वो है आंखों का सूखापन या ड्राई आईज (Dry Eyes). द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हॉन्ग कॉन्ग (The Chinese University of Hong Kong) के रिसर्चर्स द्वारा की गई नई स्टडी के अनुसार, कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों में ड्राई आई डिजीज (DED) विकसित होने का अधिक खतरा होता है.