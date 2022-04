जानिए क्या है NSDR, जिससे सुंदर पिचाई भी खुद को रखते हैं रिलैक्स

NSDR Sundar Pichai's formula to relax himself : सुंदर पिचाई ने एक इंटरनेशनल अखबार को दिए इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वो खुद को रिलैक्स करने के लिए एनएसडीआर (NSDR) यानी नॉन स्लीप डीप रेस्ट का सहारा लेते हैं. एनएसडीआर शब्द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर एंड्रयू ह्यूबरमैन (Andrew Huberman) द्वारा इजाद किया गया है, जो कहते हैं कि इसमें "आत्म-उत्प्रेरण शांत की स्थिति (self-inducing a state of calm)" और "हमारे ध्यान को किसी चीज़ पर निर्देशित करना" शामिल है.