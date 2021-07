महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद है केला, डेली खाएं ऐसे, जानें फायदे

Know Why Every Woman Should Eat A Banana Every Day : आमतौर पर महिलाएं अपनी सेहत को लेकर बहुत ही केयरलेस होती हैं जबकि उन्‍हें पुरुषों की तुलना में अधिक सेहत के प्रति केयरफुल होने की जरूरत है. हर महीने होने वाले पीरियड्स, प्रेगनेंसी और भी कई तरह की परिस्थितियों से हर महिला को गुजरना पड़ता है. ऐसे थका देने वाले दिन महिलाओं की सेहत को काफी प्रभावित करते हैं. लेकिन अगर आप रोज एक केला खाती हैं तो यह आपके तनाव और कई समस्‍याओं को दूर करने में रामबाण की तरह काम करता है. तो आइए जानते हैं कि महिलाओं के लिए प्रतिदिन एक केला खाना क्‍यों जरूरी है.

इंस्‍टेंट एनर्जी बूस्‍टर

केला एक इंस्‍टेंट एनर्जी बूस्‍टर की तरह काम करता है और यह एक कंप्‍लीट फूड भी है. इसमें ग्‍लूकोज लेवल भी हाई होता है जो ऊर्जा का एक महत्‍वपूर्ण सोर्स है. ऐसे में सुबह सुबह अगर महिलाएं एक केला रोज खाएं तो उन्‍हें दिनभर एनर्जी मिलेगी और जरूरी पोषक तत्‍व उनके शरीर की जरूरतों को पूरा भी करेगा.

स्ट्रेस लेवल करे कंट्रोल

केला पोटैशियम से भरपूर होता है जो आपके तनाव के स्तर को कम करने में मदद करता है. दरअसल पोटैशियम आपके शरीर में तनाव हार्मोन (जैसे कोर्टिसोल) को नियंत्रित करता है जिससे अगर आप तनाव में आएं तो यह आपके इस हार्मोन्‍स को कंट्रोल करता है. ऐसे में हर महिला को तो इसे जरूर खाना चाहिए.

प्रेगनेंसी में जरूरी

प्रेगनेंट महिलाओं को तो रोज एक केला जरूर ही खाना चाहिए. इसमें फोलिक एसिड होता है जो नई कोशिकाओं को बनाने और अजन्मे बच्चे में किसी भी जन्म दोष को दूर करने के लिए जरूरी माना जाता है. भ्रूण के बेहतर ग्रोथ के लिए भी केला जरूरी फल है.

एनीमिया को करे दूर

महिलाओं में एनीमिया की समस्‍या बहुत ज्‍यादा होती है. ऐसे में केला आयरन से भरपूर भोजन है जिसके नियमित सेवन से शरीर में आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है. यह लाल रक्त कोशिकाओं को निर्माण में मदद करता है.

सिरदर्द से राहत

केला के नियमित सेवन से माइग्रेन और सिरदर्द की समस्‍या को दूर किया जा सकता है. केले में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो सिरदर्द को दूर करने में काफी कारगर खनिज लवण होता है. ऐसे में जब भी सिर में दर्द हो तो एक केला जरूर खाएं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)