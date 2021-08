आराम के दौरान भी रहते हैं थके थके, तो हो सकती है विटामिन B12 की कमी

Why You Should Add Vitamin B12 Rich Food In Your Daily Diet : कई बार सुबह सुबह जब हम भरपूर नींद (Sleep) लेकर उठते हैं तो भी फ्रेश फील नहीं करते और शरीर में थकावट महसूस करते हैं. इसकी वजह शरीर में विटामिन बी 12 (Vitamin B12 ) की कमी हो सकती है. विटामिन B12 को कोबालिन भी कहा जाता है. हेल्‍थलाइन के मुताबिक, यह एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्‍यक तत्‍व है. यह लाल रक्त कोशिकाओं और डीएनए के उत्पादन में सहायक है और तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य में भी एक आवश्यक भूमिका निभाता है. बता दें कि लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से आपके शरीर (Body) में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है.

शरीर में विटामिन B12 की कमी के लक्षण

अगर आपके शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो रही है तो आपमें सांस फूलना, बेहोशी, सिर दर्द, त्वचा का पीला पड़ना, तेज़ दिल की धड़कन, भूख न लगना, वज़न घटना आदि लक्षण दिखते हैं.

किन चीजों का करें सेवन

1.दूध से बने उत्‍पाद

अगर आपको अपने शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो तो आपको दूध और डेयरी उत्पाद जैसे दही और पनीर आदि का सेवन करना चाहिए. इसमें प्रोटीन और विटामिन के अलावा विटामिन बी 12 भी भरपूर मात्रा में होता है.

2.अंडे का सेवन

अगर आप रोज एक अंडे खाते हैं तो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी को दूर किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें : शरीर में आयरन की है कमी तो हो सकती हैं बाल और त्‍वचा संबंधी समस्याएं, करें ये उपाय

3.सैल्‍मन और ट्राउट फिश

मीठे पानी की यह मछली रेनबो ट्राउट फिश में प्रोटीन, गुड फैट और बी12 विटामिन पाया जाता है. इसके अलावा सैल्‍मन फिश में भी यह भरपूर मात्रा में मिलता है. इनमें ओमेगा -3 फैटी एसिड की अच्छी मात्रा होती है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है.

4.चुकंदर का सेवन

लाल रंग की सब्‍जी चुकंदर में विटामिन B12 पाया जाता है जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. इसमें विटामिन बी12 के अलावा विटामिन, मिनरल, आयरन और कैल्शियम आदि भी पाए जाते हैं.

5.मशरूम

मशरूम में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ऐसे में अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो मशरूम का सेवन करें. इसमें प्राकृतिक विटामिन डी के साथ-साथ अन्य खनिजों जैसे जर्मेनियम, नियासिन, पोटेशियम और फास्फोरस होते हैं जो आपको हेल्‍दी रहने में काफी फायदेमंद हैं.