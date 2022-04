पेट की चर्बी बढ़ने की वजह नींद की कमी भी हो सकती है - स्टडी

Lack of sleep increases abdominal fat : अमेरिका के रिसर्चर्स ने अपनी नई स्टडी में पता लगाया है कि नींद की कमी और जब जी चाहे खाने से खासकर पेट में कैलोरी की खपत और फैट (वसा) का जमाव बढ़ जाता है. मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) में कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन में रिसर्चर नैमा कोवासिन (Naima Covassin) के नेतृत्व में की गई स्टडी से पता चला है कि पर्याप्त नींद की कमी से पेट के कुल फैट क्षेत्र (total abdominal fat area ) में 9% की वृद्धि हुई. जबकि नींद की कमी से पेट की आंत की चर्बी (abdominal visceral fat) में पर्याप्त नींद लेने वालों की तुलना में 11% की बढ़ोतरी हुई. आंत की चर्बी (visceral fat) पेट की चर्बी है, जो आपके पेट में आपके अंगों के बीच की जगहों में जमा हो जाती है. बहुत अधिक आंत की चर्बी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के अधिक जोखिम से दृढ़ता से जुड़ी हुई है. इस स्टडी का निष्कर्ष ‘जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी(Journal of the American College of Cardiology)’ में प्रकाशित हुआ है.

अमेरिका में अलग-अलग शिफ्टों में काम करने वालों को आंशिक रूप से कम नींद मिलती है. जबकि रात के समय सोने की जगह लोग स्मार्टफोन और सोशल नेटवर्किंग साइटों में बिजी रहते हैं. इसके अलावा, लोग लंबे समय तक जागने के दौरान अधिक खाते हैं, जबकि उनकी फिजिकल एक्टिवटी में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है.

क्या कहते हैं जानकार

कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन के प्रोफेसर और इस स्टडी के चीफ रिसर्चर वीरेंट सोमर्स (Virend Somers) ने कहा, हमारे निष्कर्ष बताते है कि पर्याप्त नींद न लेने की स्थिति में यंग, हेल्दी और अपेक्षाकृत दुबले लोगों में कैलोरी की मात्रा में वृद्धि होती है. उनका कहना है कि आमतौर पर फैट त्वचा के नीचे जमा होता जाता है. हालांकि अपर्याप्त नींद लेने की दशा में फैट अधिक खतरनाक रूप से आंत में जाकर जमा होता प्रतीत होता है. बाद में नींद पूरी कर लेने के दौरान कैलोरी की मात्रा और वजन में फिर से कमी आई ,लेकिन आंत के फैट में वृद्धि जारी रही.

उन्होंने आगे कहा, इससे पता चलता है कि अपर्याप्त नींद के कारण फैट का स्वाभाविक रूप से जमाव आंत में होता है और बाद में नींद पूरी कर लेने पर भी इस फैट में कमी नहीं हो पाती है. नतीजा ये निकलता है कि लंबे समय तक अपर्याप्त नींद लेने के कारण मोटापा, हार्ट और मैटाबॉलिज्म (metabolism) संबंधी बीमारियां महामारी के रूप में सामने आती हैं.