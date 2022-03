गर्मियों के मौसम में बदल लें अपनी फूड हैबिट्स, जानें क्या कहते हैं जानकार

Avoid These 5 food Items In The Changing Season : महिलाओं के लिए गर्मियों के मौसम में कुछ खास चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. अपनी विंटर डाइट में अब कुछ बदलाव करने का समय आ गया है. सर्दियों में ज्यादा खाए जाने वाली कुछ चीजों को अलविदा कहने या कंट्रोल करना जरूरी है वरना आपकी सेहत को इससे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं. इस बारे में विस्तार से बताने के लिए हमने सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट दिव्या गांधी (Nutritionist Divya Gandhi) से बात की.