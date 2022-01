सोशल मीडिया फीड्स की तरह, हमारे ब्रेन को भी अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है - स्टडी

The brain also updates itself : अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बरकेले (UC Berkeley) के साइंटिस्टों द्वारा की गई इस स्टडी से हमारे ब्रेन में उभरने वाली तस्वीरों का सतत तारतम्य (continuous harmony) बनने और उसके स्थायित्व के बारे में और जानकारी हासिल की जा सकती है. यूसी बर्कले में साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस एंड विजन साइंस के प्रोफेसर और इस स्टडी के सीनियर राइटर डेविड विटनी (David Whitney) ने बताया कि अगर हमारा ब्रेन रियल टाइम अपडेट करने लगे तो ये दुनिया छाया (Shadow), प्रकाश (light) और गतिशीलता (movement ) के उतार-चढ़ाव की दृष्टि से हमेशा संभ्रम (hallucinating) की स्थिति का अहसास करने वाली होगी.