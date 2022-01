'सुपरहीरो' की तरह लंबे समय तक रहना है युवा? एक्सपर्ट के बताए ये टिप्स आएंगे आपके काम

Learn From Superheroes How To Live Longer Younger : ऑस्ट्रेलियाई रिसर्चर्स की टीम ने एक रोचक पहलू की स्टडी कर ऐसे निष्कर्ष निकालें जिन्हें सामान्य लोग अपने जीवन में लागू कर सकते हैं. क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी (University of Queensland) में जेरायट्रिक मेडिसन (Geriatric Medicine) यानी बुढ़ापे की बीमारियों का विज्ञान की प्रोफेसर रूथ हबार्ड (Professor Ruth Hubbard) ने 2008 में आई फिल्म आयरन मैन से लेकर 2021 में आई ब्लैक विडो तक रिलीज हुई मार्वल स्टूडियो की 24 फिल्मों की स्टडी की. उनकी टीम ने पांच सुपरहीरो कैरेक्टर्स आयरन मैन, द हल्क, ब्लैक विडो, ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन पर खासतौर से ध्यान दिया.