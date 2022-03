प्रेग्नेंट महिला के वायु प्रदूषण में रहने से जन्म लेते हैं कम वजन के बच्चे: स्टडी

Air Pollution And Low-Birth-Weight Babies : इस्राइल की द् हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम (The Hebrew University of Jerusalem ) के रिसर्चर्स द्वारा की गई स्टडी में पता चला है कि वायु प्रदूषण में रहने वाली महिलाओं के बच्चे जन्म के समय कम वजन के होते हैं और इन शिशुओं का आगे चलकर स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है. इस स्टडी में दावा किया गया है कि जो गर्भवती महिलाएं (Pregnant women) कम वजन की होती हैं या फिर कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की होती हैं, उन्हें वायु प्रदूषण अधिक प्रभावित करता है. इस स्टडी का निष्कर्ष 'एन्वार्यमेंटल रिसर्च जर्नल (Environmental Research Journal)' में प्रकाशित किया गया है.