सिर और गर्दन के कैंसर के इलाज में मदद कर सकती है मलेरिया की दवा- स्टडी

Malaria drug will also be useful in cancer : अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग (University of Pittsburgh) और यूपीएमसी (UPMC) यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर (University of Pittsburgh Medical Center) के साइंटिस्टों द्वारा की गई एक नई स्टडी में बताया गया है कि मलेरिया की दवा हाईड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (hydroxychloroquine) सिर और गर्दन के कैंसर के इलाज में दिए जाने वाले कीममोथेरेपी एजेंट (chemotherapy agent) सिसप्लाटिन (cisplatin) के प्रतिरोधी मार्ग को अवरुद्ध करता है. पशुओं के मॉडल में देखा गया है कि इससे सिसप्लाटिन के ट्यूमर को मारने की क्षमता बहाल हो जाती है.