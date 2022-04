मोटे अनाज से बच्चों की ग्रोथ में होता है फायदा, कुपोषण से लड़ने में भी है मददगार - स्टडी

वैसे तो मोटे अनाज को सेहत के लिए हमेशा से फायदेमंद बताया जाता रहा है, लेकिन अब एक ताजा स्टडी में सामने आया है अगर बैलेंस डाइट में चावल के बदले जौ-बाजरा (Millet) जैसे मोटे अनाज (coarse grains) का इस्तेमाल किया जाए, तो उससे बच्चे और किशोरों का विकास (child and adolescent development) 26-39 प्रतिशत तक तेज हो सकता है. आईसीआरआईएसएटी यानी इंटरनेशनल क्राप्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमीएरिड ट्रापिक्स (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics) के पोषण विशेषज्ञों (Nutritionists) ने जौ-बाजरा जैसे मोटे अनाज से मिलने वाले न्यूट्रिशन (Nutrition) के बारे में अपनी स्टडी में पाया कि ये ‘स्मार्ट फूड (Smart Food)’ कुपोषण (malnutrition) से लड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं. ये स्टडी पहले प्रकाशित आठ स्टडीज की समीक्षा और व्यापक विश्लेषण (Review and Meta-Analysis) है. इस स्टडी के निष्कर्षों को ‘न्यूट्रिएंट (Nutrient)’ जर्नल में प्रकाशित किया गया है.

चार देशों में सात संगठनों द्वारा की गई इस स्टडी का नेतृत्व इंटरनेशनल क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ सेमी-एरिड ट्रापिक्स (ICRISAT) की सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट (Nutritionist) डॉक्टर एस. अनीता (Dr Anitha Seetha) ने किया है. उन्होंने बताया कि इस स्टडी के नतीजे बताते हैं कि जौ-बाजरा (Barley-Millet) के हाई न्यूट्रिएंट्स विकास को बढ़ावा देते हैं, जिनमें टोटल प्रोटीन खासकर सल्फर युक्त अमीनो एसिड और कैल्शियम होते हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

स्टडी में क्या निकाला

स्टडी (critical study) में शिशुओं, प्री-स्कूल और स्कूल जाने वाले बच्चों और किशोरों को शामिल किया गया. समीक्षा में शामिल किए गए पांच अध्ययनों में एक में रागी, एक में ज्वार और दो में मोटे अनाज के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पाया गया कि जिन बच्चों को मोटे अनाज वाला खाना दिया गया, उनकी लंबाई में 28.2 प्रतिशत, वजन में 26 प्रतिशत, बांह के ऊपरी हिस्से की मोटाई में 39 प्रतिशत, सीने की परिधि में 37 प्रतिशत तक की अधिक वृद्धि चावल खाने वाले बच्चों की तुलना में देखी गई. मोटा अनाज का आहार खाने वाले बच्चों की उम्र तीन महीने से 4.5 साल तक थी.

क्या कहते हैं जानकार

आइसीआरआइएसएटी (ICRISAT) की महानिदेशक डॉ. जैकलीन ह्यूजेस (Dr Jacqueline Hughes) ने बताया कि ये बताते हैं कि दूध पिलाने वाली माताओं और स्कूलों में पोषाहार के कार्यक्रमों को मोटे अनाजों पर आधारित बनाया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें-

40 की उम्र में चाहिए 25 वाली एनर्जी? ये घरेलू नुस्खा आएगा काम

इस स्टडी की राइटर और भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की निदेशक डॉक्टर हेमलता (Dr. Hemalatha R) के अनुसार, स्वाद और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के आधार पर मोटे अनाज पर आधारित पोषाहार के आइटम तय किए जा सकते हैं. इसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न माध्यमों से लोगों में जागरूकता और समझ बढ़ाने की भी जरूरत है. ये स्टडी प्रमुख रूप से चावल आधारित भोजन वाले देश भारत में किए गए. इसमें फल-सब्जी, डेयरी उत्पाद तथा अन्य चीजों को भी शामिल किया गया था.

बीमारियों का रिस्क भी होता है कम

इन स्टडीज से साफ हुआ है कि खाने में भिन्नताओं के बावजूद यदि चावल के बदले मोटे अनाज का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो बच्चों के विकास में यह ज्यादा फायदेमंद होगा. मोटा अनाज न सिर्फ पोषण की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज में लाभ पहुंचाता है. इसके साथ ही एनीमिया (खून की कमी), कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने, मोटापा और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क भी कम करता है.

(इनपुट एजेंसी आईएएनएस से भी)