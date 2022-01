मोटापा कम करने में मददगार है सुबह की एक्सरसाइज, ब्लड शुगर को कम करने के लिए शाम को करें कसरत - स्टडी

what time of day is better for workout : आमतौर पर जो लोग सुबह जल्‍द उठते हैं उनके लिए सुबह का समय बेस्‍ट होता है लेकिन जो लोग शाम के वक्‍त फ्री होते हैं उनके लिए शाम बेहतर समय होता है. लेकिन अगर हम अपने शरीर के फायदे के बारे में सोचें तो अलग अलग राय मिलती हैं. ज्यादातर लोगों के सामने सवाल होता है कि दिन में कब एक्सरसाइज करनी चाहिए? दैनिक भास्कर अखबार ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से छापी अपनी न्यूज रिपोर्ट में लिखा है कि न्यूयॉर्क के कुछ साइंटिस्ट इसके लिए पिछले तीन साल से स्टडी कर रहे हैं.