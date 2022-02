कटहल खाने के बाद कभी ना खाएं ये 5 चीजें, सेहत को हो सकता है नुकसान

Never Eat These Things After Eating Jackfruit : कटहल (Jackfruit) का सेवन हार्ट डिजीज की समस्‍या को दूर रखता है और एनीमिया यानी खून की कमी के कारण होने वाली बीमारियों से हमें बचा सकता है. लेकिन अगर आप सही तरीके से कटहल का सेवन न करें तो सेहत (Health) को ये नुकसान (Harm) भी पहुंचा सकता है. यह पाया गया है कि कटहल का सेवन करते समय कुछ सावधानियों का पालन करना जरूरी है. आइए हम आपको बताते हैं कि कटहल के सेवन के बाद किन चीजों को खाने से शरीर को नुकसान हो सकता है.