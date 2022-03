AI तकनीक से बनी नई MRI मशीन से 20 सेकंड में चलेगा हार्ट डिजीज का पता- स्टडी

AI tool which detects heart disease in just 20 Seconds : ब्रिटेन हार्ट फाउंडेशन (British Heart Foundation) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एक ऐसी एमआरआई मशीन डिजाइन की है, जिसकी मदद से महज 20 सेंकड में ही किसी भी तरह की हार्ट डिजीज या ब्लॉकेज का पता लगाया जा सकता है.