अल्जाइमर के इलाज में मददगार हो सकती है अल्ट्रासाउंड आधारित नई तकनीक - स्टडी

Ultrasound may cure Alzheimer's : साउथ कोरिया के ग्वांगजू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Gwangju Institute of Science and Technology) यानी जीआईएसटी (GIST) के साइंटिस्टों द्वारा की गई एक स्टडी में इसके इलाज की नई उम्मीद जगी है. इस स्टडी में साइंटिस्ट ये दर्शाने में कामयाब हुए हैं कि अल्जाइमर से निपटने के लिए अल्ट्रासाउंड आधारित गामा एंट्रेनमेंट (gamma entrainment) मददगार हो सकता है.