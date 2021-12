हमारे लिए अच्छी नींद क्यों जरूरी है, जानिए इसके अच्छे फायदे

sleep is essential for optimal health: हेल्दी लाइफ के लिए अच्छी नींद (Better sleep) बहुत जरूरी है. जिस तरह भोजन और फिजिकल एक्टिविटी (Physical activity) हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह नींद भी हमारी जरूरत है. यह ऑवरऑल हेल्थ (overall health) के लिए नितांत आवश्यक है. नींद के लिए मेलाटोनिन (melatonin) हार्मोन जिम्मेदार होता है. जब भोजन से प्राप्त एमिनो एसिड ट्रिप्टोफेन (amino acid tryptophan) रसायन की मात्रा ज्यादा होने लगती है तो अच्छी नींद आती है. ट्रिप्टोफेन नींद वाले हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन में मदद करता है.

हालांकि कुछ विटामिन (Vitamins) और मिनिरल्स (Minerals) की भी नींद लाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है. जिंक, मैग्नीज, विटामिन डी जैसे तत्व अच्छी नींद के लिए जरूरी है. मुश्किल यह है कि बदलते लाइफस्टाइल (Lifestyle) और तनाव (Stress) के कारण आज अधिकांश लोगों की नींद प्रभावित होने लगी है जिसका बुरा परिणाम हमारे शरीर पर पड़ता है.मेडिकल न्यूज टूडे के मुताबिक अगर नींद सही से न आए तो हम कई कामों को करने में असमर्थ हो जाते हैं. यह कई और मुसीबतों को पैदा कर सकती है. आइए जानते हैं अच्छी नींद से हम किस तरह प्रभावित होते हैं.

नींद के फायदे

ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैकई अध्यनों में पाया गया है कि नींद का सीधा संबंध दिमाग के फंक्शन से है. अगर अच्छी नींद आए तो किसी चीज पर हमारा ध्यान सही से केंद्रित रहता है. हम फोकस में रहकर काम करते हैं. इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. यानी हम कामों को तेजी से कर सकते हैं. इसके अलावा अच्छी नींद से हमारी स्मरण और बोध शक्ति भी बढ़ती है.

हार्ट डिजीज का खतरा कमअमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अगर रात में पर्याप्त नींद हो तो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है और हार्ट डिजीज का खतरा बहुत कम हो जाता है. इसके साथ ही कई अन्य बीमारियों का जोखिम भी बहुत कम हो जाता है.

वजन बढ़ने का जोखिम कमकुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि अगर अच्छी नींद आए तो वजन बढ़ने का जोखिम कम हो जाता है. हालांकि इस विषय पर अभी और रिसर्च की जरूरत है.

इम्यूनिटी बूस्ट करने में मददगारअच्छी नींद के कारण इम्यूनिटी बूस्ट होती है जिससे हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो पाता है. अध्ययन में यह भी पाया गया कि अच्छी नींद बॉडी को रिपेयर, रिजेनरेट और रिकवर करने में बहुत मदद करती है. अच्छी नींद से इम्यूनिटी बूस्ट होती है. इससे किसी भी प्रकार के संक्रमण से शरीर की रक्षा होती है.

सूजन कम करती हैअगर रात में अच्छी नींद आए तो किसी भी प्रकार के घाव को भरने में ज्यादा समय नहीं लगता है. नींद हर तरह की सूजन को कम करने में मददगार है.

एथलीट का प्रदर्शन बेहतर होता हैनेशनल स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक एथलीट के लिए अच्छी नींद की उतनी ही जरूरत है जितनी बेहतर डाइट की. अध्ययन के मुताबिक सामान्य वयस्कों को जहां 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है वहीं एथलीटों के लिए 10 घंटे की नींद से फायद पहुंच सकता है.