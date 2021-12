पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं नॉन वेज फूड-स्टडी

Effect of non veg food on environment: एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि नॉन वेज फूड पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे रहे हैं. अध्ययन के मुताबिक हम जितना सात्विक भोजन खाएंगे, वह उतना ही पर्यावरण अनुकूल होगा. क्योंकि नॉन वेज फूड वेज फूड के मुकाबले 59 प्रतिशत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भागीदार हैं. विश्व में लगभग एक तिहाई ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन फूड प्रोडक्शन के कारण ही होता है. इससे पहले के अध्ययन में भी कहा गया था कि पर्यावरण अनुकूल वही भोजन सही है जो प्रोसेस्ड कम हो, जिसमें एनर्जी का घनत्व कम हो और जो पोषक तत्वों से भरपूर हो.