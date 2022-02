क्या मोटापा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क को बढ़ाता है? एक्सपर्ट से जानें स्तन कैंसर के अन्य कारण

Breast cancer and Obesity in women: महिलाओं में होना वाला सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर. स्तन कैंसर तब होता है, जब कुछ जीन्स में परिवर्तन होने के कारण ब्रेस्ट की कोशिकाएं विभाजित होकर बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं. आजकल कम उम्र में भी महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हो रही हैं. इसका मुख्य कारण है खराब जीवनशैली फॉलो करना, शारीरिक रूप से एक्टिव ना रहना, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज ना करना आदि. मोटापा (Obesity in women) भी ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है. इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स (नई दिल्ली) की सीनियर कंसलटेंट, सर्जिकल ओंकोलोजिस्ट डॉ. रमेश सरीन कहती हैं कि कई अध्ययनों से यह साफ हो गया है कि ज्यादा बीएमआई (BMI) से स्तन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है.

डॉ. सरीन कहती हैं, आमतौर पर मेनोपॉज के बाद महिलाओं में स्तन कैंसर (Breast Cancer) की संभावना 10 से 20 फीसदी तक बढ़ जाती है, अगर वे मोटापे (Obesity) से पीड़ित हैं. शरीर में वसा या फैट टिश्यू अधिक होने से एस्ट्रोजन काफी अधिक मात्रा में बनने लगता है, जिससे स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। साथ ही, मोटापे से पीड़ित महिलाओं में इंसुलिन का स्तर भी बढ़ जाता है, इससे भी ब्रेस्ट कैंसर (Breast cancer) की संभावना बढ़ सकती है. यदि आप मोटापे से ग्रस्त हैं, तो जरूरी है इसे समय रहते ही कंट्रोल कर लें. मोटापा कई अन्य गंभीर रोगों को जन्म दे सकता है.

इसे भी पढ़ें: महिलाएं घर पर ऐसे कर सकती हैं ब्रेस्‍ट कैंसर की जांच, बता रही हैं जानी-मानी ऑन्‍कोलॉजिस्‍ट

ब्रेस्ट कैंसर के अन्य कारण



55 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं में स्तन कैंसर की संभावना अधिक होती है.

परिवार में रोग का इतिहास और अनुवांशिक कारणों से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है. जिस परिवार में स्तन कैंसर का इतिहास हो, वहां महिलाओं में इसकी संभावना अधिक होती है. इसकी जांच के लिए जेनेटिक टेस्टिंग कराई जा सकती है.

धूम्रपान और शराब का सेवन अधिक करने से भी स्तन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है.

हार्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरेपी करवाने से हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर.

इसके अलावा, यदि रेडिएशिन थेरेपी चेस्ट वॉल के आस-पास दी जाती है.

इसे भी पढ़ें: हाई ट्राइग्लिसराइड्स से बढ़ता है मोटापा? जानें आखिर क्या है ये बीमारी

ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण